Sporting derrota FC Porto num clássico em... lutas de sumo: até uma cabra invadiu o 'tatami'

Antigos jogadores de FC Porto e Sporting e famosos adeptos dos dois clubes reuniram-se esta quinta-feira num evento promovido pela Betclic Portugal, de antevisão ao clássico de sexta-feira, às 20h15, no Dragão. Com muito fair-play e boa disposição sempre presente, os antigos craques defrontaram-se em combates... de sumo. Foi preciso ir ao desempate e a equipa do Sporting ganhou por 3-2, num duelo que ficou também marcado por um momento insólito, quando uma cabra invadiu o 'tatami'. O animal quis juntar-se à festa, foi bem recebido e até posou para a fotografia de grupo. [Imagens: Vitor Chi]