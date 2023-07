A camisola de aquecimento do Sporting: design chama a atenção

O Sporting utilizou este domingo a nova camisola de aquecimento para a temporada 2023/24, antes do encontro no Troféu Cinco Violinos diante do Villarreal. O mais curioso é que o design da nova camisola de aquecimento dos leões é idêntica com o terceiro equipamento do Angers, como pode comparar nas fotografias que se seguem. Destaque ainda para o facto de a Nike ser a patrocinadora dos dois emblemas.