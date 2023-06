Sporting fez as delícias das crianças do Centro de Medicina e Reabilitação de Alcoitão

As crianças e jovens do Centro de Medicina e Reabilitação de Alcoitão (CMRA) viveram, na última quinta-feira [ontem], um dia muito especial. O Sporting abriu as portas da Academia Cristiano Ronaldo e proporcionou um Dia da Criança diferente aos jovens do CMRA, que tiveram a oportunidade de conhecer "quase todos os cantos do futebol verde e branco", assim como alguns atletas dos escalões de formação. O dia terminou com entrega de medalhas e de algumas lembranças às crianças que tiveram a oportunidade de viver esta experiência. [Imagens: Sporting]