Sporting faz regresso ao passado e lança camisola de 1985/86

O Sporting lançou uma nova camisola. Ou, digamos, uma velha. Os leões colocam agora à venda uma peça vintage em alusão à temporada 1985/1986, quando pontificavam no plantel nomes como Manuel Fernandes, Jordão, Sousa ou Carlos Xavier. "Esta icónica pele dos leões ganha agora uma nova vida 36 anos depois, numa edição limitada, que convida todos os sócios e adeptos a viajarem no tempo e transportarem, uma vez mais, o emblema vintage do Sporting Clube de Portugal ao peito", pode ler-se no site oficial. [Imagens: Sporting]