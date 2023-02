Sporting homenageia as 6 jogadoras que contribuíram para o apuramento de Portugal para o Mundial de futebol feminino

Ana Borges, Ana Capeta, Alícia Correia, Bruna Lourenço, Diana Silva e Joana Martins, seis internacionais portuguesas que representam o Sporting, foram esta segunda-feira homenageadas pelo clube em Alvalade, durante o intervalo do jogo da equipa principal masculina frente ao Estoril, para a 22.ª ronda da Liga Bwin.



Para além dos aplausos que chegavam das bancadas do estádio, as leoas receberam ainda das mãos do presidente do clube, Frederico Varandas, uma placa comemorativa pelo feito histórico no futebol feminino. "É com enorme orgulho que o Sporting Clube de Portugal enaltece o feito histórico do primeiro Apuramento da Seleção Nacional Feminina para o Campeonato do Mundo de Futebol. Parabéns, Leoa! 22 de fevereiro de 2023", foi esta a mensagem que cada uma recebeu na referida placa comemorativa. [Imagens: Sporting]