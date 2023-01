Sporting inaugura sala de recuperação e hidromassagem na Academia Cristiano Ronaldo

O Sporting inaugurou uma sala de recuperação e hidromassagem na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete. "O novo espaço do quartel-general do futebol verde e branco é composto por duas piscinas, uma de água fria e outra de água quente, um balneário e ainda marquesas para tratamento", adiantam os leões no site oficial. O espaço foi utilizado pela primeira vez pela equipa sénior de futebol feminino que se mostrou agradada com o que viu. "Com a inauguração deste espaço temos outra ferramenta para nos sentirmos bem e estarmos a 100% nos jogos", frisou Alícia Correia. [Imagens: Sporting]