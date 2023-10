Sporting prepara jogo com Atalanta: St. Juste é novidade no treino

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





O treino desta segunda-feira da equipa principal do Sporting ficou marcado pelo regresso de St. Juste. O central holandês, que já não treinava com a equipa desde abril, é a grande novidade para Rúben Amorim, ainda que não se espere que volte a competir já no próximo jogo, frente à Atalanta, para a Liga Europa. De fora dos trabalhos continua Sebastián Coates. O capitão sofreu uma lesão muscular frente ao Farense e não conta para o encontro de quinta-feira.