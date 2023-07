Sporting prepara próxima temporada: as melhores imagens do primeiro treino dos leões em Lagos

O plantel do Sporting já trabalha no Algarve , onde chegou no sábado à noite, num estágio que durará até ao dia 25 deste mês e incluirá quatro particulares com Farense, Genk, Portimonense e Real Sociedad. Na sessão deste domingo, destaque para a presença de Gyökeres, que se mostrou pela primeira vez diante das objetivas. (: Luís Branca)