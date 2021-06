O Sporting conquistou este domingo o campeonato nacional de futsal ao golear o Benfica, na Luz, por 2-6. Eis as imagens da festa leonina na quadra do Pavilhão Fidelidade. Águias fizeram guarda de honra ao plantel leonino no final da partida, algo que não se sucedeu, por exemplo, no futebol, quando as duas equipas se defrontaram no Estádio da Luz numa altura em que o Sporting já era campeão nacional. [Imagens: LUSA / EPA e Pedro Ferreira]