Super Billas foi à escola

O Billas voltou a fazer das suas. A mascote do Feirense mascarou-se de Super Herói e apareceu, de surpresa, na Escola n.º 2 de Santa Maria da Feira. Os mais de 100 alunos que festejavam o Carnaval nem queriam acreditar: muitos abraços e, só a custo, o Billas pôde 'respirar' e pedir aos mais novos para ver as suas fantasias. Lá no meio, até estava um menino mascarado à jogador... do Feirense. A festa prolongou-se pela tarde fora com professoras e auxiliares também à procura da selfie com o Super Billas para mostrar lá em casa.