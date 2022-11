Super Dragões contra o Mundial no Qatar: «32 seleções apuradas, 6.500 vidas derrotadas»

Os Super Dragões levantaram este sábado uma tarja num dos topos do Estádio do Bessa revelando-se claramente contra a realização do Campeonato do Mundo do Qatar. A claque afeta ao FC Porto alude à quantidade de pessoas que morreram naquele país para que a prova ali se realizasse. "32 seleções apuradas, 6.500 vidas derrotadas", pôde ler-se.