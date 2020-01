Com 80 por cento do plantel a, os jogadores do V. Setúbal que estão doentes dirigiram-se esta quinta-feira ao Hospital da Luz, em Setúbal, para receberem tratamento. Recorde-se que o clube sadino pediu ao Sporting o adiamento do jogo de sábado, entre as duas equipas, e. (Fotos Rui Minderico)