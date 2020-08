O Sporting venceu o Portimonense por 2-1 , num encontro de preparação disputado no Algarve. Vejas as principais imagens da partida, onde Sporar, o homem-golo da equipa, e Tiago Tomás, jovem da formação, fizeram os golos.

Suspeito do costume e jovem promessa deixam marca: as principais imagens do triunfo do Sporting