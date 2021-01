O duelo entre Marítimo e Sp. Braga, do campeonato feminino, ficou marcado por um enorme susto, depois de Regina Pereira, do Sp. Braga, ter ficado muito mal tratada devido a um choque com a Lara Costa, do Marítimo. A jogadora dos minhotos teve de receber oxigénio e foi transportada de maca para uma ambulância e depois seguiu para o hospital do Funchal. Observada naquela unidade de saúde, a defesa internacional portuguesa não inspira cuidados. (Fotos: Hélder Santos)