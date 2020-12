Taça com 'tomba gigantes': a festa do Estrela da Amadora após eliminar o Farense

Fez-se taça! O Estrela da Amadora, histórico do futebol nacional que disputa o Campeonato de Portugal, eliminou esta quinta-feira o Farense, da Liga NOS, com um triunfo por 2-0 em duelo da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal. Latón (15') e Horácio Jau (46') marcaram os golos da equipa orientada por Rui Santos e, após o apito final, jogadores e equipa técnica fizeram a festa no relvado do mítico Estádio José Gomes. Os amadorenses são o segundo 'tomba gigantes' desta ronda da prova, depois de a União de Leiria ter eliminado o Portimonense. Na 4.ª eliminatória, o Estrela da Amadora vai medir forças com o Anadia, também do Campeonato de Portugal. [Imagens: Pedro Ferreira e Lusa/EPA]