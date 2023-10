E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





A claque 'Bracara Legion' já tinha comunicado na sexta-feira (ontem) que ia boicotar os jogos da equipa na Allianz Cup. Hoje, durante o jogo dos bracarenses em Barcelos, frente ao Gil Vicente, voltaram a sublinhar a sua posição, desta vez com uma tarja: "Taça da Liga no estrangeiro? Fazemos boicote! Fiquem com o dinheiro", pode ler-se. [Imagem: Fábio Poço/Movephoto]