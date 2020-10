A equipa principal do Sporting foi, este domingo, recebida em Portimão, onde se prepara para jogar com o Portimonense, com algumas tarjas dos adeptos sportinguistas contra a direção de Frederico Varandas. "Direção chumbada", "Acorda Sporting" e "Varandas Out [Varandas Rua, em português]" foram algumas das mensagens exibidas no exterior do Estádio Municipal de Portimão.