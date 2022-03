Ter Stegen foi desafiado a escolher o melhor onze com quem já jogou e 'esqueceu-se' de... Messi

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Ter Stegen, guarda-redes do Barcelona, foi desafiado a escolher o melhor onze só composto por jogadores com quem já jogou ao longo da carreira - em Borussia Monchengladbach, Barcelona e seleção alemã -, mas o que saltou à vista foi que o guardião dos catalães se 'esqueceu' de... Messi. Veja as escolhas. (Imagens: Reuters, EPA, Vítor Chi)