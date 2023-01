Terceiro equipamento dos brasileiros da Portuguesa não poderia ser mais... português: chama-se Barcelos

A Associação Portuguesa de Desportos foi fundada pela comunidade portuguesa de São Paulo em 1920. Mais de 102 anos depois, a influência lusitana no clube brasileiro continua bem viva e não apenas no nome. O clube quis homenagear Portugal e elaborou um terceiro equipamento que adotou as cores do Galo de Barcelos, figura identitária da terra de Camões e Pessoa. "A camisola Barcelos é uma homenagem a um dos maiores ícones do folclore português: o Galo de Barcelos! Todas as peças trazem referências ao Galo, principalmente nas mangas, onde as cores do ícone folclórico se destacam com cores vibrantes", pode ler-se no site da Portuguesa. A inscrição 'Portugal' surge nas costas e a sessão fotográfica aconteceu com o Douro em fundo. [Imagens: Portuguesa dos Desportos]