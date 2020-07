Tiago Ferreira a todo o gás em desafio de 24 horas

Tiago Ferreira já leva praticamente quatro horas e meia no seu exigente desafio de tentar acumular o máximo de metros de desnível num só dia numa BTT. O atleta olímpico português, de 31 anos, contou até com o apoio de caras bem conhecidas no seu desafio, como o ator Rui Porto Nunes, que está a ser realizado na zona de São Pedro do Sul, numa subida com 1,5 quilómetros de extensão (com 214 metros de desnível).