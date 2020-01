Tinder salva kitesurfer de morrer no Cabo Norte

A alemã Lonia Häger, praticante de kitesurf que no Instagram se define como "caçadora de aventuras", contou naquela plataforma a sua mais recente peripécia no Cabo Norte, na Noruega, considerado o ponto mais setentrional da Europa. Lonia conta no Instagram que o Tinder lhe salvou a vida. Lonia estava de viagem com dois amigos, quando foi apanhada por uma tempestade. A força da natureza colocou a kitesurfer e os amigos numa situação de vida ou morte: "Enquanto estava sentada na nossa caravana com o medo a cada segundo que o carro pudesse deslizar pela montanha ou outro veículo colidisse connosco devido à estrada escorregadia, Phil teve a ideia estranha, mas realmente genial, de criar uma conta no Tinder comigo e com essa fofura [referindo-se a um cão]. Literalmente, 5 minutos depois, tive um 'encontro' com @stianlauluten. E 5 minutos depois, ele chegou com o seu trator para nos tirar do gelo", contou.