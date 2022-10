Todos os votos da Bola de Ouro 2022: jornalista português deu um ponto a Rafael Leão

Os votos para a atribuição do galardão da 'France Football' foram estratificados por país. Os mais de 100 jornalistas que votaram para o galardão da Bola de Ouro distribuíram seis pontos para o 1º lugar, quatro para o 2º, três para o 3º, dois para o 4º e ainda um para o 5º classificado. No caso de Portugal, coube a Joaquim Rita a possibilidade de votar. O jornalista da SIC deu 6 pontos a Benzema, 4 a Kevin de Bruyne, 3 a Courtois, 2 a Lewandowski e 1 a Rafael Leão. O avançado do AC Milan ficou na 16ª posição, com 2 pontos.