Artur Soares Dias não teve contemplações e mostrou o cartão vermelho a Tomás Händel após a entrada sobre Uribe ao minuto 1. Veja as imagens da arrepiante entrada sobre o médio do FC Porto. [Imagens: Sport TV]

Tomás Händel expulso no minuto 1 do FC Porto-V. Guimarães: veja as imagens da arrepiante entrada sobre Uribe