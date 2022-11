Tomás Ribeiro participa no programa 'Sorriso Feliz' da Legião da Boa Vontade

Tomás Ribeiro, defesa-central português do Grasshopper Club Zurique, marcou esta segunda-feira presença no Centro Infantil São Gerardo, onde na companhia de uma voluntária e de uma higienista oral participou em atividades ludo-educativas de saúde oral no âmbito do programa 'Sorriso Feliz' da Legião da Boa Vontade. O jogador ofereceu ainda bolas de futebol, luvas de guarda-redes, braçadeiras de capitão e uma bomba de enchimento. [Imagens: LBV]