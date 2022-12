Trail Passadiços do Mondego consagrou os vencedores da Taça de Portugal num cenário de cortar a respiração

O Trail Passadiços do Mondego consagrou este domingo os vencedores da edição de 2022 da Taça de Portugal, numa festa do trail disputada tendo como cenário a cidade da Guarda e o vale do Rio Mondego. Num percurso desenhado por vales e encostas do Parque Natural da Serra da Estrela, onde ainda resistem densos soutos de carvalhos e castanheiros, os atletas disputaram o derradeiro título nacional de 2022, com Tiago Vieira e Vera Bernardo a serem os mais fortes. Completaram o pódio masculino Roberto Baião (2.º) e Nelson Santos (3.º), ao passo qeu nas senhoras Susana Rodríguez Echeverría foi 2.ª e Lucinda Sousa finalizou em 3.ª. (Fotos: Matias Novo)