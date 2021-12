A treinadora da equipa feminina do Lyon, Sónia Bompastor, teve direito a apoio especial nas bancadas do Benfica Campus, no encontro da Liga dos Campeões feminina em que derrotou o Benfica, por 5-0 . Os tios José Augusto e Fernando estiveram "com o coração dividido", pois ao mesmo tempo que desejam o sucesso da sobrinha nascida em França também são benfiquistas de corpo e alma. No final, tiveram direito a assistir à conferência de imprensa de Sónia Bompastor e aproveitaram para tirar uma foto nas cadeiras onde se sentam os protagonistas.Autor: Sérgio Lopes

Treinadora do Lyon derrotou o Benfica no Seixal e no fim tirou foto com os tios portugueses