O treino desta manhã do Sp. Braga teve uma sessão tripla de... calduços! Foi a forma do plantel de Carlos Carvalhal assinalar a renovação do contrato de Miguel Falé até 2027 , oficializada ontem, e ainda o 22.º aniversário de Fabiano e de Vitinha, celebrados ontem e hoje, respetivamente. Resta saber quem terá 'sofrido' mais... [Fotos: SC Braga]