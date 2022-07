Treino do Sporting contou com a presença de 40 crianças

O treino do Sporting este domingo em Lagos contou com a presença de 40 crianças do Centro de Assistência Social Lucinda Anino dos Santos (CASLAS) - sediado naquela a cidade algarvia –, que assistiram aos primeiros minutos da sessão. Os jogadores acederam aos vários pedidos das crianças, tirando fotografias, assinando autógrafos e trocando algumas palavras com todos.