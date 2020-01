Três expulsões, um defesa à baliza e uma grande confusão: Chaves-Nacional aqueceu perto do final

Perto do final, aos 88 minutos, o Chaves-Nacional (0-2) 'aqueceu' junto do banco dos madeirenses, com desentendimento entre jogadores e elementos do banco das duas equipas. O guarda-redes e capitão dos flavienses, Ricardo, acabou expulso com vermelho direto terminando o defesa Kevin Medina à baliza. No lado contrário, Jota, no banco, também viu vermelho direto. Antes, aos 86 minutos, Perotti, recém-entrado, tinha sido expulso por acumulação de amarelos [Fotos: José Ponteira]