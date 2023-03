Tal como nos últimos anos, o portal Goal lança neste mês de março a lista dos jovens mais promissores e, também como nas edições anteriores, há portugueses ou jogadores de equipas nacionais destacados. Este ano, refira-se, o portal inglês optou por não numerar os jogadores em função da sua qualidade, tendo ao invés criado uma nova lista, o NXGN Nine 2023, onde integra os 9 melhores desta geração. Note-se que nesta lista entram apenas jogadores nascidos após 1 de janeiro de 2004.

Três jogadores do Benfica e um do Sporting entre os 50 jovens mais promissores do Mundo