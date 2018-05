Três treinadores portugueses em cima da mesa na sucessão a Jorge Jesus

Com o futuro de Jorge Jesus ao leme da equipa seriamente ameaçado, os responsáveis sportinguistas já vão pensando na sucessão. Ao que Record apurou, o perfil está traçado e passará, tudo indica, pela contratação de um treinador nacional, à imagem do que tem acontecido na administração de Bruno de Carvalho – antes de Jesus, já trabalhara com Leonardo Jardim e Marco Silva. Todavia, não está colocada a hipótese de ser amarrado um treinador estrangeiro [Foto: EPA]