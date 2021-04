Trilhos do Pastor coroaram os melhores do trail nacional

A Batalha recebeu no domingo um há muito esperado regresso do trail ao nosso país, com a disputa do campeonato nacional que coroou Hélio Fumo e Marisa Vieira como os mais fortes . Foi uma lufada de ar fresco para os atletas, que tiveram a chance de voltar a colocar um dorsal e sentir a adrenalina das provas, mas também voltar a viver a magia de cenários naturais como aquele que foi pano de fundo deste evento, que passou pela Serra d’Aire e Candeeiros e região envolvente e com partida e chegada na aldeia da Pia do Urso. (Fotos: Matias Novo/ATRP)