André Rodrigues e Mariana Machado tornaram-se no último fim de semana nos novos campeões nacionais de Trail Ultra, ao vencerem as respetivas provas no tradicional 'Trilhos dos Abutres', uma prova que levou a Miranda do Corvo perto de dois mil atletas de 19 nacionalidades distintas e que proporcionou momentos para mais tarde recordar. (Fotos: Matias Novo | Trilhos dos Abutres)