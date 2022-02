Trilhos dos Abutres: uma aventura épica pela Serra da Lousã

A Serra da Lousã foi este fim de semana palco de um fim de semana repleto de emoções, com a realização de mais uma edição do tradicional Trilhos dos Abutres, que entre sábado e domingo juntou cerca de 1400 atletas, provenientes de 23 países distintos.Foram dois dias épicos, como a 'alcunha' que a prova partilha, com a disputa de três provas, entre o Ultra Trilhos (50 km, com 2.500 metros de desnível acumulado positivo), o Trilhos dos Abutres (30 km e 1.500 metros de desnível acumulado positivo) e ainda o Mini Trilhos dos Abutres (20 km e 835 metros de desnível acumulado positivo), nas quais a competitividade andou de braço dado com a beleza natural desta região do país.No plano individual, depois das vitórias de André Rodrigues e Gemma Arenas no Ultra Trilhos dos Abutres , no sábado, o domingo ficou guardado para novos triunfos luso-espanhóis. Paulo Mesquita venceu na prova masculina do Trail Trilhos dos Abutres, ao passo que nas senhoras o triunfo foi para Aroa Sío. Quanto à prova de distância mais curta, Tiago Duarte ganhou nos homens e Patry Rodriguez nas mulheres.(Fotos: Matias Novo)