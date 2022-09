Troféu do Mundial passou por Lisboa: veja as imagens

O troféu do Mundial está esta quinta-feira em Lisboa, por conta de um Tour Mundial que levará a taça aos vários países que se apuraram para o Campeonato do Mundo de 2022. A taça chegou num voo especial e passou pelo Aeroporto Militar de Figo Maduro, tendo sido recebido por Gilberto Silva, antigo internacional brasileiro que fez parte da equipa que conquistou o Mundial em 2002. A cerimónia contou ainda com a presença do Diretor-Geral da Coca-Cola Portugal. [Créditos: Paulo Calado]