Um trono para um rei. Mas Maradona há só um e é um deus na Argentina. O atual treinador do Gimnasia la Plata foi homenageado pelo clube de uma forma bem original: nada mais nada menos do que um trono no banco de suplentes no Estádio del Bosque. O anúncio foi feito nas redes sociais pelo clube antes da partida com o Vélez Sarsfield, que viria a redundar num nulo [Fotos: Reuters]