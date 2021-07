Trump a assistir e uma saída de maca inexperada: o combate que correu (muito) mal a McGregor

Era um dos combates mais aguardados do ano e Dustin Poirier levou a melhor sobre Conor McGregor ... logo no pimeiro assalto. Isto porque o lutador irlandês torceu o pé e viu-se forçado a abandonar com uma fratura no tornozelo. Tudo aconteceu sob o olhar atento de milhares de pessoas na T-Mobile Arena, em Las Vegas, entre as quais se encontrava o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. [Imagens: Reuters]