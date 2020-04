Trump vai reabrir a economia dos EUA em três etapas: os slides que o presidente dos EUA mostrou

Donald Trump anunciou na madrugada desta sexta-feira as diretrizes, em três etapas, para reabrir a economia dos EUA, usando um slogan parecido ao da sua campanha para as presidenciais - do 'Make America Great Again' passou a 'Opening up America Again'. Durante as fases um e dois de reabertura gradual da atividade económica, as orientações dizem que as pessoas mais idosas e as que têm problemas de saúde graves devem continuar isoladas em casa, refere o MarketWatch. Na fase três, as restrições serão grandemente flexibilizadas, com a permissão de voltar a haver visitas aos lares e hospitais, ao passo que os restaurantes, bares, cinemas, recintos desportivos e locais de grandes aglomerações poderão operar com base em "protocolos de distanciamento físico limitados".