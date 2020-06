Tudo desinfetado, homenagens e distanciamento: bola volta a rolar nos relvados da Premier League

Após três meses de paragem devido à pandemia a Premier League está de volta e o duelo entre Aston Villa e Sheffield United abre as hostilidades. Com inúmeros cuidados de segurança, distanciamento entre os intervenientes fora das quatro linhas e sem adeptos nas bancadas, as bolas e as balizas foram desinfetadas e nem as bandeirolas de canto escaparam à operação. Antes do apito inicial houve também homenagens às vítimas da pandemia e apoio ao movimento 'Black lives matter' . [Imagens: Reuters]