Foi oficialmente apresentada esta manhã em Lisboa, nos Paços do Concelho da Câmara Municipal da capital, a edição inaugural da São Silvestre El Corte Inglés, uma prova que vai devolver às ruas lisboetas uma corrida no último dia do ano. Pela manhã, a partida das 9h15 - com a corrida das crianças, antes dos 10 quilómetros, às 10 horas -, milhares de pessoas vão concentrar-se junto ao Parque Eduardo VII, para iniciar um dia que promete ser de festa.



Na cerimónia de apresentação estiveram presentes Manuel Paula (diretor de marketing do El Corte Inglés), Sérgio Krithinas (diretor-adjunto de Record), Ângelo Pereira (vereador da Câmara Municipal de Lisboa), Jorge Vieira (presidente da Federação Portuguesa de Atletismo), mas também Jorge Pina e Armando Aldegalega, dois atletas que serão embaixadores do evento.



(fotos: Pedro Catarino)