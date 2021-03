A UD Oliveirense deu a conhecer, esta segunda-feira, como está o processo de requalificação do seu centro de formação. Assim, para além dos dois relvados de 7 que já estão totalmente prontos, o clube e Oliveira de Azeméis anunciou o relvado sintético do campo de 11 será colocado nas próximas duas semanas. [Imagens: UD Oliveirense]

UD Oliveirense segue com as obras no centro de formação