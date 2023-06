UEFA apresenta mascote para o Euro'2024: só falta escolher o nome

A UEFA apresentou esta terça-feira a mascote para o Europeu do próximo ano, que vai decorrer na Alemanha. Trata-se de um urso, que presta tributo aos ursinhos de peluche das crianças, que consta terem tido origem na Alemanha no início do século XX. Falta apenas dar um nome à mascote e há quatro para escolher, numa votação que decorre no site da UEFA: Albärt, Bärnardo, Bärnheart ou Herzi von Bär.