Ugarte falou a Record esta quarta-feira no Aeroporto de Lisboa, à partida para Paris, sobre a despedida emocionada que viveu ao lado dos jogadores e staff do Sporting na Academia. Antes de partir, o uruguaio foi ainda abordado por adeptos para selfies de recordação [Fotos Vítor Chi]

Ugarte já rumou a Paris e adeptos quiseram ficar com recordação do jogador do Sporting