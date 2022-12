Ukra distribui brinquedos e sorrisos a crianças do IPO do Porto

Ukra marcou presença no Instituto Português de Oncologia do Porto, onde distribuiu brinquedos - angariados na semana do jogo entre o Rio Ave e o Sporting - às crianças internadas no IPO, numa ação levada a cabo pelo clube de Vila do Conde e a Associação 'Amigos da Dianinha', a qual nasceu pela mão dos pais da Diana para angariação de fundos que pudessem ajudar aos tratamentos da menina, que infelizmente faleceu. Também António Terroso, sócio e adepto do Rio Ave, que ajudou na recolha de brinquedos, e Joana Azevedo, em representação da referida associação, estiveram presentes.