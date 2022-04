Carvalho, guarda-redes do Sporting na célebre Taça das Taças de 1964, foi hoje homenageado em Alvalade. O funeral do antigo guardião que faleceu na terça-feira aos 84 anos decorreu esta manhã e o cortejo fúnebre passou no Estádio de Alvalade antes de se que contou com um minuto de silêncio e uma salva de palmas [Fotos Vítor Chi]