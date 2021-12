Ultra Trail Serra do Alvão: uma viagem única (e molhada)... com direito a 'convidados' especiais

A Serra do Alvão, em Vila Real, recebeu no fim de semana mais uma edição do Ultra Trail Serra do Alvão, uma prova com organização a cargo da Associação Positive Sensations que este ano ficou marcada pela presença de mais de meio milhar de atletas, repartidos pelas três distâncias do programa (55, 32 e 15 quilómetros, para lá da caminhada). Tudo isto num fim de semana em que se viram as quatro estações do ano naquela zona transmontana, com chuva, frio, vento forte, nevoeiro e... sol. (Fotos: Matias Novo)