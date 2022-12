E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A França tem este domingo, pelas 15 horas, a oportunidade de se sagrar campeã do Mundo... novamente. Os gauleses jogam a final do Mundial no Qatar diante da Argentina e podem repetir a proeza alcançada em 2018, quando venceram a Croácia na derradeira partida, por 4-2. E por falar nisso, onde andam os responsáveis por essa conquista? (Imagens: Reuters)