Um gesto pela paz: 23 crianças ucranianas subiram com os jogadores antes do Sp. Braga-Santa Clara

O Sp. Braga juntou-se à onda de manifestações ao povo ucraniano e esta segunda-feira, antes do duelo com o Santa Clara, deixou a sua mensagem de apelo à paz. Todos os jogadores (tanto de minhotos como açorianos) entraram em campo com uma camisola com a inscrição 'Give Peace a Chance', num caminho até ao terreno de jogo no qual foram acompanhados por 23 crianças ucranianas que integram as várias modalidades do clube bracarense. (Fotos: Lusa e Sp. Braga)