Um luxo: o onze com as contratações mais caras deste mercado de transferências

Um mercado de transferências sem muitos milhões à mistura não é um mercado de transferências. A' Marca' juntou os jogadores mais caros por posição num onze que custa, no total, 789M€. O mais caro é Declan Rice, contratado pelo Arsenal por 120M€, e o mais 'barato' é Harvey Barnes, que custou 44M€ aos cofres do Newcastle. Destaque para a presença de Pedro Porro, ex-Sporting, e Malcom, que já faz parte do plantel de Jorge Jesus no Al Hilal.