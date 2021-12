Um nome (quase) impronunciável que vai fazer tremer tribunais

É sempre uma alegria ver Jilissa Zoltko a exibir nas redes sociais a ótima forma em que se encontra. Sim, escusado será dizer que as sessões no ginásio têm-lhe feito muito bem, e são raros os seguidores no Instagram que lhe encontram defeitos. O sorriso cativante e a alegria com que se mostra nas produções fotográficas deixam pouco espaço às críticas. A tirar Direito na faculdade, imagine-se o impacto que terá numa barra do tribunal perante um júri a defender o pior dos criminosos… [Fotos Instagram Jilissa Zoltko]